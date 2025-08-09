Globale Machtverschiebung – Digitale Ketten, Kriegsgefahr und Konzernherrschaft: Kommt jetzt die „Neue Ordnung“?

Uncut-News berichtet von einer weltweiten Umwälzung, die in allen Bereichen spürbar wird: Digitale Identitäten greifen um sich, Bargeld verschwindet, geopolitische Machtzentren verschieben sich und eine neue Welle der Aufrüstung rollt an. Gleichzeitig wachsen der Einfluss von Konzernen und ihre enge Verzahnung mit staatlicher Macht.

Was einst als technischer Fortschritt verkauft wurde, entwickelt sich rasant zu einem Werkzeug totaler Kontrolle: Digitale IDs und bargeldlose Zahlungssysteme erlauben Regierungen und Unternehmen, jede Bewegung und jeden Kauf zu überwachen. Parallel dazu schwinden die US-Einflusszonen, während China und Russland neue Allianzen schmieden – und die Rüstungsindustrie weltweit auf Hochtouren läuft.

Von mRNA-Massenproduktion über den Vormarsch der Künstlichen Intelligenz bis zur nahtlosen Verschmelzung von Staat und Konzern: Die Frage drängt sich auf, ob aus dem wachsenden Chaos tatsächlich eine „neue Ordnung“ entsteht – oder ob wir geradewegs in eine Ära unbegrenzter Kontrolle steuern.