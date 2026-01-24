HAMAS-Munition für Anschläge in Deutschland – Festnahme am BER

Ein weiterer Verdächtiger aus dem Umfeld der Terrororganisation HAMAS ist in Deutschland festgenommen worden. Wie der Generalbundesanwalt mitteilt, wurde ein im Libanon geborener Mann bei seiner Einreise am Flughafen Berlin-Brandenburg verhaftet, wie der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof berichtet .

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung HAMAS zu sein. Bereits im August soll er gemeinsam mit einem bereits bekannten Mittäter 300 Schuss Munition beschafft haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft diente diese Waffenbeschaffung der Vorbereitung von Mordanschlägen auf israelische oder jüdische Einrichtungen – nicht irgendwo, sondern in Deutschland und weiteren Teilen Europas.

Die Festnahme erfolgte direkt bei der Einreise aus Beirut. Beamte des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei setzten den Haftbefehl des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof um. Der Mann soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet.

Der Vorgang reiht sich ein in eine Serie von Terrorermittlungen, die zeigen, dass Deutschland längst nicht nur Durchgangsland ist, sondern konkretes Anschlagsziel islamistischer Netzwerke.