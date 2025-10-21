Messer-Mord in Lemgo: 33-jähriger Tobias M. ersticht 16-jährigen Julius L. im Supermarkt!

Ein schockierendes Verbrechen erschüttert die kleine Stadt Lemgo: Am Montagabend wurde der 16-jährige Julius L. im Kassenbereich eines Edeka-Marktes brutal niedergestochen und getötet. Der mutmaßliche Täter, der 33-jährige Tobias M., wurde kurz darauf auf dem Parkplatz festgenommen – er ist der Polizei bereits bekannt, wie die BILD berichtet.

Nach Angaben der Polizei Bielefeld und der Staatsanwaltschaft Detmold ereignete sich die Tat gegen 20:30 Uhr. Mehrere Notrufe meldeten eine schwer verletzte Person im Markt, doch für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät. Tobias M. soll seinem Opfer tödliche Messerstiche versetzt haben, bevor er sich widerstandslos ergab. Die Mordkommission „Kasse“ ermittelt nun die Hintergründe – im Raum steht ein Streit um einen Motorroller als möglicher Auslöser für die Bluttat.