Tether plant USD₮ auf RGB – Fortschritt oder Risiko?

Laut einem Bericht von Coinzeitung will Tether seinen Stablecoin USD₮ auf das RGB-Protokoll bringen, das auf Bitcoin und dem Lightning Network basiert. RGB verspricht private, skalierbare Transaktionen mit minimaler Blockchain-Belastung. Tether-Chef Paolo Ardoino preist dies als Schritt hin zu einer „freieren finanziellen Zukunft“.

Doch der zentralisierte Charakter von USD₮ steht im Widerspruch zur dezentralen Philosophie Bitcoins. Nutzer sollen USD₮ und Bitcoin in einer Wallet halten und private Transaktionen nutzen können – ein verlockendes Versprechen. Aber wie sicher ist ein System, das von Tethers Infrastruktur abhängt? Kritiker warnen vor Risiken, während Befürworter die Technologie feiern. Ein spannender, aber fragiler Schritt in die Zukunft der Kryptowelt.