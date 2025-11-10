In Berichten der Daily Mail und Wikipedia wird der Horror deutlich: Fälle wie Karen White, ein verurteilter Vergewaltiger und Pädophiler, der als Transfrau in ein Frauenknast verlegt wurde und dort mehrere Insassinnen sexuell attackierte – trotz intakter männlicher Genitalien und einer langen Kriminellenkarriere mit Kindesmissbrauch und Vergewaltigungen. White prügelte und missbrauchte Frauen, nutzte die „Trans-Persona“ als Tarnung, um vulnerable Opfer zu finden, und wurde erst nach Monaten des Terrors in ein Männergefängnis verlegt. Ähnlich der Doppeltäter Isla Bryson, der zwei Frauen vergewaltigte, sich erst nach der Anklage als Trans outete und prompt in ein Frauengefängnis gesteckt wurde – ein Skandal, der Schottland in Aufruhr versetzte. Diese Fälle sind keine Einzelfälle, sondern der Beweis für ein System, das Kriminelle mit Penis freien Zugang zu Frauenräumen gewährt, während echte Frauen schutzlos zurückbleiben!

Die Gender-Lobby feiert „Inklusion“, doch die Realität ist ein Albtraum: In England und Wales haben Trans-Insassen sieben sexuelle Übergriffe auf Frauen in Knästen verübt, fast die Hälfte aller Trans-Häftlinge sind wegen Sexverbrechen verurteilt – doppelt so hoch wie bei normalen Männern! In Kanada sind 44 Prozent der Transfrauen-Häftlinge Sexualstraftäter, in den USA schwängern Typen wie Demi Minor Frauen im Knast oder vergewaltigen wie Janiah Monroe. Der Wi Spa-Skandal in LA, wo ein Trans-Person mit erigiertem Penis in der Damenumkleide rumlief, oder Richard Cox, ein registrierter Sex-Offender, der in Virginia Frauen und Mädchen in Umkleiden belauerte – alles unter dem Deckmantel der „Trans-Rechte“. Frauen berichten von Angst, Trauma und Vergewaltigungen, während Gyms und Knäste die Täter schützen und Kritikerinnen wie Tish Hyman rauswerfen. Das ist kein Fortschritt, das ist organisierte Frauenfeindlichkeit! Wie lange lassen wir zu, dass gewalttätige Männer sich als „Frauen“ verkleiden, um Frauen zu terrorisieren? Die woken Ideologen opfern Sicherheit für ihre Agenda – Zeit, dass Frauen zurückschlagen und echte Schutzräume fordern!