WerteUnion wird zur Partei

Ich rufe alle Menschen in Deutschland, die an die Zukunft dieses Landes glauben und es vor dem Ökosozialismus der Klimasekte retten wollen auf, in die WerteUnion einzutreten. Es ist an der Zeit. Jetzt. https://t.co/3Z8yRRVJiF

— Dr. Markus Krall (@Markus_Krall) January 4, 2024