Zwei Kinder stoßen 91-Jährige von Bank – Seniorin schwer verletzt

Erfurt: Eine 91-jährige Frau wurde am Montagnachmittag in Erfurt Opfer einer sinnlosen Attacke, wie die Polizei berichtet. Gegen 15:45 Uhr saß die Seniorin an der Bushaltestelle Eislebener Straße in der Friedrich-Engels-Straße auf einer Bank, als sich zwei unbekannte Jungen neben sie setzten – und sie kurz darauf ohne jeden erkennbaren Grund von der Bank stießen. Die Frau stürzte, verletzte sich schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die mutmaßlichen Täter: sieben bis zehn Jahre alt. Einer mit blonden, einer mit dunklen Haaren. Trotz intensiver Fahndung konnten sie bislang nicht gestellt werden. Nach aktuellem Stand könnten sie gegen 15:50 Uhr mit der Buslinie 9 in Richtung Daberstedt geflüchtet sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter 0361/5743-22100 entgegen, Vorgangsnummer 0103728.