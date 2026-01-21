65 Tatverdächtige, 68 Razzien – Hessen fährt Großangriff gegen Kindesmissbrauch

Mit einem landesweiten Schlag haben hessische Ermittler zu Jahresbeginn gegen mutmaßliche Täter im Bereich Kinder- und Jugendpornografie zugeschlagen. In nur einer Woche wurden 68 Wohnungen und Häuser durchsucht, 65 Beschuldigte ins Visier genommen und Hunderte Datenträger sichergestellt, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und des Hessischen Landeskriminalamtes hervorgeht.

Die Beschuldigten sind ausschließlich Männer im Alter zwischen 14 und 72 Jahren. Ihnen wird überwiegend die Herstellung, der Besitz und die Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Inhalten vorgeworfen. In 15 Fällen geht es sogar um konkreten sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Ein Haftbefehl wurde vollstreckt, zehn Tatverdächtige mussten direkt nach den Durchsuchungen zu Vernehmungen mitgenommen werden.

Sichergestellt wurden insgesamt 405 Speichermedien – von Festplatten bis hin zu weiteren digitalen Datenträgern. Diese werden nun ausgewertet und könnten weitere Ermittlungen nach sich ziehen. Die Einsätze fanden quer durch Hessen statt, darunter in Städten wie Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Gießen sowie in zahlreichen Landkreisen. Zusätzlich gab es Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Koordiniert wurde der Einsatz vom Hessischen Landeskriminalamt im Rahmen der Spezialeinheit „FOKUS“, die seit Jahren gezielt gegen Kindesmissbrauch und entsprechende Netzwerke vorgeht. Ein Großteil der Hinweise stammt dabei von Internetdienstleistern und der US-Organisation NCMEC, an die amerikanische Plattformbetreiber verdächtige Inhalte melden müssen. Allein in Hessen gingen im vergangenen Jahr über 4.000 solcher Hinweise ein.