Aachen: 18-Jähriger vor Diskothek mit Messer schwer verletzt

Ein 18-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung in der Aachener Pontstraße durch Schläge und Messerstiche schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Aachen sind die drei Tatverdächtigen bislang unbekannt.

Gegen 6 Uhr meldeten Sicherheitsmitarbeiter einer Diskothek den verletzten jungen Mann. Eintreffende Polizeikräfte leisteten zunächst Erste Hilfe.

Nach ersten Erkenntnissen war der 18-Jährige zuvor mit drei Männern in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll er Schläge ins Gesicht erhalten haben. Zudem wurde er mit einem Messer an Oberschenkel und Gesäß verletzt.

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den drei Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Einer der Gesuchten soll untersetzt sein und eine blau-orange Nike-Jacke sowie eine hellblaue Jeans getragen haben. Ein weiterer Mann wurde mit schwarzer Kleidung, dunklem Hautteint und Vollbart beschrieben. Der dritte Tatverdächtige soll eine schwarze Daunenjacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen können sich unter 0241-9577 33101, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210, beim Kriminalkommissariat melden.