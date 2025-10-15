AfD explodiert auf 40 Prozent in Sachsen-Anhalt: CDU vor dem Untergang in einer absurden „Brandmauer“-Allianz mit Linksextremen und Sahra Wagenknecht!

In Sachsen-Anhalt zeichnet sich ein politisches Erdbeben ab, das die etablierten Parteien in blankes Entsetzen versetzt: Laut einer frischen Umfrage von NIUS.de klettert die AfD auf atemberaubende 40 Prozent – ein neuer Rekord, der die Unzufriedenheit mit der rot-grünen Bundespolitik wie ein Blitz in den ostdeutschen Himmel fährt. Die CDU, die sich noch immer in ihrer selbstauferlegten „Brandmauer“-Illusion suhlt, würde ohne diese Höhenflüge gar nicht mehr regierungsfähig sein und müsste sich nun mit der Linken, dem BSW von Sahra Wagenknecht und der SPD zu einer grotesken Koalition der Verlierer zusammenschließen. Das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Berliner Eliten, sondern der gnadenlose Beweis, dass die Bürger die Lügen der Altparteien durchschaut haben und nach echten Veränderungen schreien – weg von der Masseneinwanderung, der Wirtschaftszerstörung und der woke Ideologie, die unser Land in den Abgrund reißt.

Diese Umfrage ist ein Weckruf, den die Mainstream-Medien und die regierenden Bonzen ignorieren werden, solange sie können, doch die Realität in Sachsen-Anhalt malt ein klares Bild: Die AfD verkörpert den Aufstand der Vernünftigen gegen ein System, das sich selbst verraten hat. Die CDU, einst Hort der Konservativen, kriecht nun vor der Linken in den Staub und opfert ihre Prinzipien auf dem Altar der Machterhaltung – eine Allianz, die nicht nur ideologisch absurd ist, sondern auch die Wähler weiter entfremdet und den Weg für einen echten Systemwechsel ebnet. Wie lange noch soll das deutsche Volk diese Farce ertragen?

Die 40 Prozent sind kein Zufall, sondern das Echo jahrelanger Ignoranz gegenüber den echten Problemen: Unsicherheit auf den Straßen, explodierende Energiekosten und eine Jugend, die in der EU-Diktatur erstickt. Die AfD steigt, weil sie ausspricht, was Millionen denken – und die anderen Parteien? Sie tanzen weiter ihren Untergangstanz, blind für den Tsunami, der naht.