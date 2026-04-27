Ex-NSA-Forschungschef mit steiler UFO-These: „Sie könnten von einer Zivilisation vor der Eiszeit stammen“

Ein ehemaliger Spitzenwissenschaftler der US-Geheimdienste sorgt mit spektakulären Aussagen für Aufsehen: Dr. Eric Haseltine, einst Forschungsdirektor der NSA, hält es für möglich, dass unbekannte Flugobjekte nicht von Außerirdischen stammen – sondern von einer uralten irdischen Hochzivilisation.

In einem Interview mit dem US-Format „American Alchemy“ erklärte Haseltine, man dürfe bei der Suche nach Erklärungen für UFO-Sichtungen nicht nur an Besucher aus dem All denken. Ebenso denkbar sei, dass es auf der Erde vor Hunderten Millionen Jahren bereits eine technisch weit entwickelte Spezies gegeben habe.

„Nicht unmöglich“

Wörtlich sagte der Ex-Geheimdienstmann, man müsse sich mit dem beschäftigen, was „nicht unmöglich“ sei. Durch tektonische Verschiebungen, Erdkrustenbewegungen und gewaltige Umweltkatastrophen könnten sämtliche Spuren einer solchen Zivilisation längst ausgelöscht worden sein.

Seine Theorie: Diese Wesen könnten Technologien entwickelt haben, die Reisen nahe Lichtgeschwindigkeit erlauben. Dadurch wären für sie nur wenige Jahre vergangen, während auf der Erde Millionen Jahre verstrichen.

UFOs: Alles offen?

Haseltine betonte, viele Sichtungen ließen sich zwar durch Drohnen, optische Täuschungen oder geheime Militärtechnik erklären. Doch es gebe auch Phänomene, die man bislang nicht verstehe.

Statt vorschnell zu lachen oder alles als Spinnerei abzutun, müsse echte Wissenschaft neugierig bleiben. „Wenn etwas nicht in unser Weltbild passt, sollte ein echter Wissenschaftler begeistert sein – nicht skeptisch“, so der Forscher.

Neue UFO-Welle in den USA

Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das Thema UFOs in den USA wieder massiv diskutiert wird. Pentagon-Berichte, Aussagen von Piloten und Freigaben geheimer Akten sorgen seit Jahren für neuen Stoff.

Ob Haseltines These ernsthafte Forschung oder nur Gedankenspiel ist, bleibt offen. Sicher ist nur: Stoff für die nächste Verschwörungstheorie liefert sie allemal.