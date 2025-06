Berlin: Polizei rettet lebendes Schaf aus Wohnungsschlachterei!

| in

Blutiger Fund in der Hauptstadt: In einer Berliner Wohnung haben Polizisten zwei geschlachtete Schafe und ein weiteres, noch lebendes Tier entdeckt – samt blutverschmierter Messer und Metzgerutensilien. Laut Polizeibericht hatte ein Transporter zuvor drei gestohlene Schafe vor dem Haus im Ortsteil Köpenick entladen. Die Tiere wurden in eine Wohnung getragen, wo zwei von ihnen ihr Leben ließen. Das dritte Schaf lag verstört im Badezimmer – lebend, aber misshandelt.

Die Tiere sollen zuvor im Landschaftspark Herzberge in Berlin-Lichtenberg gestohlen und an einen 41-Jährigen verkauft worden sein. Was genau der Mann mit dem lebenden Schaf noch vorhatte, bleibt offen. Die Polizei ermittelt.