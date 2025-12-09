Berlin: Ukrainerinnen greifen 19-Jährige auf Toilette an

Redaktion

Am Montagabend kam es am Berliner Bahnhof Ostkreuz zu einem heftigen Übergriff: Zwei Frauen sollen eine 19-Jährige in einem WC-Bereich eines Schnellrestaurants attackiert haben – erst Streit, dann Schläge und Tritte am Boden. Die Heranwachsende musste nach erster Versorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundespolizei nahm das Duo – zwei ukrainische Staatsbürgerinnen im Alter von 41 und 53 Jahren – vorläufig fest. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach den Maßnahmen durften beide den Bahnhof wieder verlassen.

