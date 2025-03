Biebertal: Beamte nach Festnahme angegriffen – Algerier muss in U-Haft

In der Karlstraße in Rodheim-Bieber fiel gestern Abend ein Mann auf, als er gegen 22.10 Uhr den Hof eines Einfamilienhauses betrat und sich im Bereich der dort abgestellten Autos verdächtig umsah. Bei Erblicken von Bewohnern flüchtete der Mann sofort. Ein Zeuge verfolgte den Mann und wählte dabei den Notruf. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Flüchtigen, der schließlich in der Grabenstraße angetroffen und kontrolliert werden konnte. Während ihm bis dato keine Straftaten nachzuweisen waren, stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass gegen den 27-Jährigen bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Wetzlar wegen Autoaufbrüchen vorlag. Der Mann musste mit zur Dienststelle.

Im Rahmen der folgenden Einlieferung griff er die eingesetzten Beamten an. Er versuchte, trotz Fesselung nach einer Polizistin und einem Polizisten der Polizeistation Gießen Nord zu schlagen und trat noch im Streifenwagen nach ihnen. Zudem beleidigte und bespuckte er die Einsatzkräfte. Darüber hinaus versuchte er, einen Beamten zu beißen. Die Einsatzkräfte konnten den Angriff unterbinden. Dabei erlitt ein Polizeibeamter Verletzungen, er konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der Festgenommene erlitt ebenso leichte Verletzungen. Auf ihn kommt nun ein weiteres Strafverfahren zu. Der algerische Staatsangehörige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Heute wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Die Einsatzkräfte brachten den Mann daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt.