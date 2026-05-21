Biotech-Pioniere züchten Riesen-Moa zurück: Colossal Biosciences testet künstliche Eier und genetische Umprogrammierung

Wie WallStreetApes auf X schreibt, hat das texanische Unternehmen Colossal Biosciences bereits 26 Küken aus 3D-gedruckten künstlichen Eiern schlüpfen lassen. Das Startup arbeitet daran, lebende Vögel genetisch so zu verändern, dass sie Merkmale des ausgestorbenen South Island Giant Moa annehmen – eines flugunfähigen Riesen, der bis zu zwölf Fuß hoch und mehrere hundert Pfund schwer werden konnte. Die Technik umfasst den Transfer von Inhalten echter befruchteter Eier in künstliche Schalen, ohne klassische Brut, mit Plänen für eine skalierte Umsetzung auf einer Farm in Texas.

Ob dieses Projekt als faszinierender Fortschritt in der synthetischen Biologie oder als riskantes Spiel mit der Natur zu werten ist, bleibt umstritten. Kritiker sehen hier die Hybris moderner Konzerne, die ausgestorbene Arten zurückholen wollen, während aktuelle gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen weiter drängen. Befürworter argumentieren hingegen mit Potenzialen für Artenrettung und wissenschaftlichen Erkenntnissen. In jedem Fall markiert der Ansatz einen weiteren Schritt in Richtung einer von Technologie dominierten Zukunft der Lebensgestaltung.