Blutiger Angriff in Mellrichstadt – Mann tötet Mitarbeiter in Firma mit spitzem Gegenstand!

In Mellrichstadt hat ein 21-jähriger Deutscher am Montagvormittag vier Mitarbeiter eines Unternehmens in der Sondheimer Straße mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und teilweise schwer verletzt. Ein Opfer erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Das berichtet n-tv unter Berufung auf die Polizei Unterfranken.

Laut einer aktuellen Mitteilung der Polizei Unterfranken auf X (vormals Twitter) ist der Täter bereits festgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst. Lebensgefahr für Außenstehende bestehe nicht.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Über sein Motiv gibt es bislang keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.