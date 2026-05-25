Düsseldorf: 38-Jähriger stirbt nach Stichverletzungen – zwei Tatverdächtige festgenommen

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf mitteilen, ist am Sonntagabend (24. Mai) in Friedrichstadt ein Mann nach schweren Stichverletzungen gestorben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Feuerwehr gegen 19.08 Uhr eine durch Stiche schwer verletzte Person in einer Wohnung an der Adersstraße gemeldet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Tatort.

Erste Ermittlungen deuteten laut Polizei auf eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hin. Vor dem Gebäude trafen die Beamten einen 35-jährigen chinesischen Staatsangehörigen an und nahmen ihn vorläufig fest.

Im weiteren Verlauf identifizierten Polizei und Staatsanwaltschaft einen weiteren mutmaßlich Beteiligten. Der 45-jährige chinesische Staatsangehörige wurde kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung in Duisburg vorläufig festgenommen. Beide Männer sollen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen 38-jährigen chinesischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz. Hinweise auf weitere Beteiligte liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zu Hintergründen und Tatablauf dauern an.

Quelle: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf