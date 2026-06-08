Eisenach: Messer bei Gruppenstreit – 19-jähriger Rumäne verletzt

Wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilt, ist am späten Abend des 6. Juni in Eisenach eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen eskaliert. Dabei soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Vorfall mit einem verbalen Streit in der Tiefenbacher Allee, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Als Polizeibeamte eintrafen, hatten sich die Gruppen bereits aufgelöst.

Ein 19-jähriger rumänischer Staatsangehöriger begab sich anschließend offenbar in den Bereich „Sportpark“. Dort traf er laut Polizei erneut auf die andere Personengruppe, woraufhin der Streit wieder aufflammte.

Im Verlauf dieser zweiten Auseinandersetzung wurde der 19-Jährige verletzt. Augenscheinlich sei dabei unter anderem ein Messer eingesetzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zu zwei möglichen Tatverdächtigen: einem 27-jährigen irakischen und einem 20-jährigen albanischen Staatsangehörigen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die sich gegen 22.20 Uhr in der Tiefenbacher Allee oder in der Straße „Sportpark“ aufhielten, sollen sich unter 03691/261124 bei der Polizei Eisenach melden. Die Bezugsnummer lautet 0140429/2026.

Quelle: Landespolizeiinspektion Gotha, Polizeimeldung vom 8. Juni 2026

Anmerkung: Die Angaben zu Tatablauf, Nationalitäten und Tatverdacht beruhen auf dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei.