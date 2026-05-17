Essen: Eritreer schlägt Ex-Lebensgefährtin mit Hammer auf den Kopf

Essen-Rüttenscheid. Ein 41-jähriger Eritreer soll am Freitagmittag, 15. Mai, an der Rellinghauser Straße seine frühere Lebensgefährtin mit einem Hammer angegriffen und verletzt haben.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Essen hatte sich der Tatverdächtige gegen 13 Uhr mit der 37-Jährigen verabredet. Als die Frau eintraf, habe er unvermittelt einen Hammer gezogen und mehrfach auf ihren Kopf geschlagen.

Zeugen gingen dazwischen, überwältigten den Mann, nahmen ihm die Tatwaffe ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die verletzte Frau wurde von weiteren Zeugen betreut und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 41-Jährige wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen ordnete ein Haftrichter am 16. Mai Untersuchungshaft an. Dem Mann wird versuchter Mord vorgeworfen, eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Die Polizei Essen bittet weitere Zeugen um Hinweise unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Quelle: Gemeinsame Erklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen.