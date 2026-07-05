Essen: Ein Toter nach Massenschlägerei mit Stichwaffen

Bei einer Massenschlägerei in Essen ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Wie BILD berichtet, waren bis zu 150 Personen in eine blutige Auseinandersetzung verwickelt. Eine Polizeisprecherin habe demnach auch den Einsatz von Stichwaffen bestätigt.

Nach BILD-Informationen wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 2.25 Uhr zur Girardetstraße im Stadtteil Rüttenscheid gerufen. Dort soll es im Bereich des Girardethauses zu massiver Gewalt innerhalb einer großen Personengruppe gekommen sein.

Vor Ort seien laut Bericht Messer und Macheten im Einsatz gewesen. Ein Mann starb, mehrere weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Zuvor sollen etwa 150 Personen in einem angemieteten Partyraum in dem Gebäude gefeiert haben.

Warum der Streit eskalierte und ob bereits Tatverdächtige festgenommen wurden, war am Sonntagmorgen zunächst unklar. Eine Mordkommission hat nach Angaben von BILD die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details will die Polizei im Laufe des Tages mitteilen.