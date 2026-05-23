Frankfurt: Ein Toter nach Messer-Auseinandersetzung – Polizei schießt auf zweiten Mann

Wie das Hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilen, kam es am frühen Donnerstagabend (22. Mai) im Frankfurter Nordend zu einem tödlichen Vorfall und anschließend zu einem Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte.

Gegen 18.15 Uhr waren zwei Männer in einer Wohnung in der Zeißelstraße in Streit geraten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde dabei auch ein scharfer Gegenstand eingesetzt.

Als die Polizeistreife eintraf, war einer der Kontrahenten bereits schwerst verletzt. Der Mann verstarb noch vor Ort. Im weiteren Verlauf kam es laut Mitteilung zum Schusswaffengebrauch gegen den zweiten Beteiligten. Er wurde schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatort wurde abgesperrt, Spuren werden gesichert. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Das Hessische Landeskriminalamt sowie die Mordkommission der Frankfurter Polizei haben die Ermittlungen übernommen. Die genauen Umstände und der Ablauf des Geschehens sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Quelle: Hessisches Landeskriminalamt / Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main