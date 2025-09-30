Frau nach mutmaßlichem Messerangriff in Haft

HOF. Am Sonntagabend eskalierte in der Asylbewerberunterkunft Am Schollenteich in Hof ein Streit. Eine Frau soll dabei einen Bewohner der Asylbewerberunterkunft mit einem Messer angegriffen haben. Sie befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 24-jährige Deutsche gegen 17.30 Uhr einen 27-jährigen Afghanen in dessen Zimmer in der Asylbewerberunterkunft aufgesucht haben. Möglicherweise aufgrund einer Geldforderung kam es zu einem zunächst verbal geführten Streit. Als der Streit eskalierte griff die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand nach einem Messer und stach in Richtung des Asylbewerbers. Dieser zog sich bei der Abwehr des Stiches eine Verletzung an einem Finger zu.

Bereits kurze Zeit später konnten Beamte der Polizeiinspektion Hof die Beschuldigte in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hof am Montag Untersuchungshaftbefehl gegen die Tatverdächtige. Die Kriminalpolizei Hof führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hof.