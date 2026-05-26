Freiburg: Südafrikaner greift Bundespolizisten am Hauptbahnhof an

Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein berichtet, ist in der Nacht auf Sonntag (24. Mai) am Freiburger Hauptbahnhof ein Einsatz gegen einen alkoholisierten und renitenten Mann eskaliert.

Die Bundespolizei war wegen einer Person in einem Lokal am Hauptbahnhof informiert worden. Vor der Lokalität traf eine Streife auf einen 27-jährigen südafrikanischen Staatsangehörigen.

Dem ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann laut Mitteilung auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nach. Als die Beamten den Platzverweis zwangsweise durchsetzen wollten, soll er sie mehrfach mit Schlägen angegriffen haben.

Eine zweite Streife musste zur Unterstützung hinzukommen. Erst danach konnte der 27-Jährige mit Hand- und Fußfesseln zum Bundespolizeirevier gebracht werden.

Dort soll der Mann die Einsatzkräfte weiter bedroht und beleidigt sowie sich den Maßnahmen widersetzt haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Wieder ein Bahnhofseinsatz, bei dem aus einem Platzverweis ein handfester Angriff auf Beamte wird. Die Bundespolizei muss sich mit genau jener Gewalt auseinandersetzen, über die in der politischen Sonntagsrede gern nur abstrakt gesprochen wird.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein via Presseportal/news aktuell