16-Jähriger mit Messer am Kopf verletzt – Afghane in Untersuchungshaft

Bei einer Auseinandersetzung in Freudenstadt ist ein 16-Jähriger mit einem Messer am Kopf verletzt worden. Ein 28-jähriger afghanischer Tatverdächtiger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft Rottweil und Polizeipräsidium Pforzheim in einer gemeinsamen Mitteilung berichten.

Zu dem Vorfall kam es am Mittwoch nach 21 Uhr in der Katharinenstraße auf Höhe des Jobcenters. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gerieten vier Personen zunächst in einen verbalen Streit. Ein 18-Jähriger soll anschließend Pfefferspray gegen zwei Beteiligte eingesetzt haben.

Der 28-Jährige soll daraufhin den 16-Jährigen angegriffen und mit einem Messer nicht unerheblich am Kopf verletzt haben. Der Jugendliche setzte sich nach Polizeiangaben zur Wehr, woraufhin der Angreifer von ihm abließ. Beide Tatverdächtigen flüchteten vor dem Eintreffen der Beamten zu Fuß.

Die Verletzten wurden im Krankenhaus behandelt und konnten die Klinik wieder verlassen. Die Verletzung des 16-Jährigen war nicht lebensbedrohlich. Noch vor Mitternacht nahm die Polizei beide Tatverdächtigen fest. Zwischen ihnen und den Geschädigten soll eine Vorbeziehung bestanden haben.

Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freigelassen. Gegen den 28-Jährigen erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, insbesondere einen unbeteiligten Mann, der den Streit schlichten wollte. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter 07231 186 4444 entgegen.