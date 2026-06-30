Gaffer filmt Reanimation: 63-Jähriger nach Badeunfall gestorben

Nach einem schweren Badeunfall im Freibad Neckarbischofsheim ist ein 63-jähriger Mann gestorben. Das berichtet t-online unter Berufung auf eine Polizeisprecherin. Der Mann war nach dem Unglück zunächst in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizeipräsidium Mannheim waren der 63-Jährige und sein 38-jähriger, geistig beeinträchtigter Sohn am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr bewusstlos aus dem Wasser gerettet worden. Der Sohn habe rasch wieder das Bewusstsein erlangt. Bei dem Vater mussten dagegen sofort umfangreiche Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden.

Besonders empörend: Während Rettungskräfte und Feuerwehr die Privatsphäre der Betroffenen mit einem Sichtschutz schützen wollten, soll ein bislang unbekannter Autofahrer am Zaun des Schwimmbades gehalten und die laufende Reanimation mit seinem Mobiltelefon gefilmt haben.

Die Polizei nennt ein solches Verhalten zutiefst respektlos und verweist auf mögliche strafrechtliche Konsequenzen. Die Ursache des Badeunfalls ist weiterhin ungeklärt. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Sinsheim unter 07261/690-0 melden.