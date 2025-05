Geheimdienst-Komplott in Frankfurt: Drei Ausländer angeklagt – Zielperson entging möglichem Mordkomplott

| in

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen drei Männer aus der Ukraine, Armenien und Russland erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, in einem besonders schweren Fall für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein – mutmaßlich im Auftrag Moskaus.

Der brisante Vorwurf: Vardges I. soll im Mai 2024 von einem russischen Dienst beauftragt worden sein, einen ukrainischen Kämpfer auszuspionieren, der sich nach Kriegsbeginn gegen Russland gestellt hatte. Gemeinsam mit Robert A. und Arman S. sollte die Zielperson am 19. Juni 2024 in ein Café in Frankfurt gelockt und dort identifiziert werden. Offenbar ging es um mehr als nur Spionage – die Aktion könnte der Vorbereitung einer gezielten Tötung gedient haben.

Nur durch das rechtzeitige Einschalten der Polizei entging der Mann dem geplanten Treffen. Die mutmaßlichen Agenten wurden noch am selben Tag festgenommen und sitzen seither in U-Haft.