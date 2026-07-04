Großbrand auf Stuttgarter Großmarkt: Rauchwarnung für Bevölkerung

Die Feuerwehr Stuttgart ist seit der Nacht im Großeinsatz auf dem Stuttgarter Großmarkt. Nach Angaben der Einsatzkräfte sind zwei Lagerhallen in Brand geraten. Stand 5 Uhr war das Feuer noch nicht unter Kontrolle.

Die Brandintensität konnte laut Feuerwehr zwar reduziert werden, ein Übergreifen auf weitere Lagerhallen wurde verhindert. Dennoch sind mittlerweile mehr als 200 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Werkfeuerwehren, Rettungsdienst, THW und Polizei vor Ort.

Wegen starker Rauchentwicklung kommt es besonders im Bereich Bad Cannstatt zu Geruchsbelästigung und teils zu Sichteinschränkungen. Die Bevölkerung wurde über das Modulare Warnsystem des Bundes aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Für die Löscharbeiten wurde mit Hochleistungspumpen eine Wasserversorgung aus dem Neckar aufgebaut. Ein nächtlicher Großbrand mitten in der Versorgungsschiene einer Großstadt: Genau solche Einsätze zeigen, wie dünn die Sicherheitsreserve im Ernstfall sein kann.