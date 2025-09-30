Großrazzia gegen türkische Rockergang – Polizei beschlagnahmt Waffen, Drogen und Kutten

Früh am Dienstagmorgen schlugen Spezialeinheiten der Polizei zu: In Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz wurden Wohn- und Geschäftsräume von insgesamt 21 Verdächtigen durchsucht. Im Visier stand die Rockergruppierung Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye. Über 400 Beamte waren im Einsatz – ein massiver Schlag, der monatelang vorbereitet wurde, wie die Polizei Ludwigsburg mitteilt.

Die Razzien hatten es in sich: Neben zahlreichen Kutten mit verbotenen Abzeichen wurden Waffen, Drogen und Medikamente gefunden. Besonders brisant: Bei einem 44-Jährigen stießen die Ermittler nicht nur auf Betäubungsmittel, sondern auch auf eine scharfe Schusswaffe. Er soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Behörden wollen mit der Aktion ein klares Signal setzen. Denn im Netz hatten die Rocker zuletzt offen ihre Symbole und Waffen zur Schau gestellt – ein gezielter Machtauftritt, der nun ein jähes Ende gefunden hat.