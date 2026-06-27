Hannover: 18-Jährige mit Axt lebensgefährlich verletzt

Laut Polizeidirektion Hannover ermittelt die Polizei gegen einen 19 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Er soll am Freitag, 26. Juni 2026, seine frühere Lebensgefährtin im Bereich ihres Wohnhauses in Hannover-Herrenhausen mit einer Axt attackiert und lebensgefährlich verletzt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die 18-Jährige und der 19-Jährige am Freitagnachmittag an der Herrenhäuser Straße zu einem Gespräch verabredet. Gegen 14 Uhr soll der Mann die junge Frau plötzlich angegriffen haben. Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam, fanden die Verletzte und alarmierten den Notruf.

Etwa eine halbe Stunde später meldete ein Zeuge an der Herrenhäuser Kirche an der Böttcherstraße einen schwer verletzten Mann. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich dabei um den Tatverdächtigen. Auch bei ihm bestand Lebensgefahr; die Ursache seiner Schnitt- und Stichverletzungen ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Beide Personen wurden notoperiert und befinden sich weiterhin in Krankenhäusern. Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und sucht Zeugen, die Hinweise zur Auseinandersetzung oder zum 19-Jährigen im Bereich der Herrenhäuser Kirche geben können.