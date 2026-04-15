Hansel (AfD): „Berlin-pay“ sollte unbedingt ausgeweitet werden

Der Tourismusexperte der AfD-Hauptstadtfraktion, Frank-Christian Hansel, kommentiert die von der Umweltverwaltung geäußerte Idee, Berlin-Touristen, gegen Gutscheine Müll aus der Spree einsammeln zu lassen:

„Endlich hat der Senat eine geniale Idee, wie man die chronische Vermüllung unserer Stadt in den Griff bekommt: Man macht aus Berlin eine Art interaktives Putz-Event für zahlende Gäste. Das ist nicht nur kreativ, das ist visionär und sollte weitergedacht werden: ‚Berlin-Pay 2.0‘ könnte im nächsten Jahr Touristen kehren den Alexanderplatz umfassen, und mit ‚Berlin-Pay adventure‘ würde das MottoBerlin-Besucher reinigen U-Bahnschächte sogar Abenteuer im Untergrund umfassen.

Warum also teure Müllabfuhr, wenn man die Drecksarbeit einfach an gutgelaunte Touristen outsourcen kann? So werden aus Dreckecken nachhaltige Urlaubserlebnisse und die teure BSR kann aufgelöst werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, solange nur niemand auf die Idee kommt, gegen Vermüllung und ihre Verursacher konsequent durchzugreifen.“