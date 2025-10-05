Kickl gratuliert ANO und Andrej Babiš zum klaren Sieg bei den Parlamentswahlen in Tschechien 

„Die patriotische Wende in Europa wird immer stärker und ist nicht mehr aufzuhalten“

Die Parlamentswahlen in Tschechien hat die Partei ANO, die wie die Freiheitlichen auf EU-Ebene Teil der „Patrioten für Europa“ ist, mit Andrej Babiš an der Spitze heute klar gewonnen. „Die patriotische Wende in Europa wird immer stärker und ist nicht mehr aufzuhalten. Die tschechischen Wähler haben heute den Brüssel-hörigen Parteien eine klare Absage erteilt und jene Kraft zur bärenstarken Nummer eins gemacht, die für Freiheit, Wohlstand und Souveränität steht. Ich gratuliere Andrej Babiš und ANO herzlich zu diesem Wahlsieg“, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl in einer ersten Reaktion.

Schritt für Schritt würden sich die Bürger ihre Länder von abgehobenen Regierungen und selbsternannten Eliten, denen alles andere wichtiger sei als die eigene Bevölkerung, zurückholen. „Die Menschen lassen es sich nicht länger gefallen, dass gegen ihre Interessen regiert wird, sie zunehmend ärmer gemacht und ihr Wohl sowie ihre Zukunft ständig hintangestellt werden. Deshalb setzen sie ihre Hoffnung immer stärker in den notwendigen Systemwechsel und geben ihr Vertrauen jenen patriotischen Kräften, die diesen an ihrer Seite auch umsetzen“, so der freiheitliche Bundesparteiobmann.