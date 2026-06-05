Konstanz: 19-jähriger Algerier soll Imam an Moschee mit Messer bedroht haben

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, ist es am Donnerstagabend (4. Juni) an einer Moschee in Konstanz zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Kurz nach 18 Uhr meldete der Imam der Polizei, dass er mit einem Messer bedroht worden sei. Der Tatverdächtige habe die Moschee zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Durch Ermittlungen und Zeugenaussagen gelang es den Beamten jedoch, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren.

Gegen 20.30 Uhr nahm die Polizei einen 19-jährigen algerischen Staatsangehörigen fest. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht.

Zu den Hintergründen der Bedrohung, einem möglichen Motiv und dem Verhältnis zwischen dem Tatverdächtigen und dem Imam machte die Polizei keine Angaben. Damit bleibt vorerst offen, was den Einsatz an der Moschee ausgelöst hat.

Quelle: Polizeipräsidium Konstanz, Meldung vom 5. Juni 2026