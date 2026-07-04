Krankenkassen warnen vor neuen Beitragserhöhungen

Der GKV-Spitzenverband warnt vor einem Aufweichen der Gesundheitsreform. Vorstandschef Oliver Blatt sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Ausgaben der Krankenkassen seien in den ersten Monaten des Jahres doppelt so schnell gestiegen wie die Einnahmen.

Wenn nicht schnell und entschlossen gehandelt werde, flögen den Kassen zum Jahreswechsel „die Finanzen um die Ohren“, so Blatt. Besonders brisant: Würden geplante Einsparungen bei Pharmaindustrie und Ärzteschaft zurückgenommen oder die Krankenhausreform verwässert, drohten erneut steigende Krankenkassenbeiträge.

Nach Angaben des GKV-Chefs stiegen die Einnahmen der Kassen zuletzt um rund vier Prozent. Gleichzeitig seien die Ausgaben für Krankenhäuser um mehr als neun Prozent, für Arztpraxen um über sieben Prozent und für Medikamente um rund sechseinhalb Prozent gestiegen. Ohne Gegensteuern liege die Finanzierungslücke im kommenden Jahr bei rund 18 Milliarden Euro.

Blatt fordert den Bundestag auf, dem Lobbydruck standzuhalten. Beitragszahler und Arbeitgeber hätten mit höheren Zusatzbeiträgen bereits vorgelegt. Jetzt müssten Kliniken, Pharmaindustrie und Ärzteschaft ebenfalls liefern.