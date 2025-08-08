Krankheitskosten in Deutschland auf Rekordhoch – fast eine halbe Billion Euro

Die Gesundheitsausgaben in Deutschland sind explodiert: Laut Statistischem Bundesamt beliefen sich die Krankheitskosten im Jahr 2023 auf rund 491,6 Milliarden Euro – ein neuer Höchstwert. Das entspricht 5 900 Euro pro Kopf.

Mit Abstand am teuersten schlagen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie psychische und Verhaltensstörungen zu Buche – beide zusammen machen mehr als ein Viertel aller Kosten aus. Dahinter folgen Erkrankungen des Verdauungssystems und des Muskel-Skelett-Systems. Die Zahlen zeigen: Immer mehr Geld fließt in die Behandlung chronischer Leiden – Prävention bleibt weiter das Stiefkind der Gesundheitspolitik.