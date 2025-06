Messerangriff in Flüchtlingsunterkunft – Afghanischer Tatverdächtiger festgenommen

In einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Ense-Bremen ist es am Montagabend zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Wie aus einer Meldung der Polizei Dortmund hervorgeht, attackierte ein 29-jähriger Afghane einen Mann aus Guinea mit einem Messer und verletzte ihn lebensgefährlich. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen.

Der Streit zwischen den beiden Männern eskalierte gegen 18:50 Uhr. Der Angreifer soll laut Polizei plötzlich ein Messer gezogen und mehrfach auf den 30-jährigen Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, die Staatsanwaltschaft Arnsberg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Eine Mordkommission aus Dortmund ermittelt.

Der Tatverdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.