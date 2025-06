Nach Trumps Militärschlag gegen Iran: Millionenschaden bei pro-israelischer Firma in Deutschland – Politisches Motiv im Spiel?

Wie t-online berichtet, hat ein Großbrand bei einem Baustoffhändler in Korntal-Münchingen bei Stuttgart in den frühen Morgenstunden des Sonntags für Aufsehen gesorgt. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Brandanschlags – im Raum steht ein siebenstelliger Sachschaden.

Brisant: Am Unternehmenssitz wehten mehrere Flaggen – darunter die Israels. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass die Zerstörung mit dem Nahost-Konflikt in Zusammenhang steht. Der Unternehmer hatte öffentlich Solidarität mit Israel gezeigt, was in Online-Bewertungen bereits für politische Kritik sorgte. Unklar bleibt, ob es sich um einen gezielten Racheakt nach dem jüngsten Militärschlag der USA gegen den Iran handelt – oder ob die Tat auf eine allgemeine Vergeltungsstimmung zurückgeht.

Die Flammen zerstörten mehrere Silos, eine Halle sowie drei Lkw. Das Firmengebäude gilt mittlerweile als einsturzgefährdet. Die Löscharbeiten dauerten bis Sonntagvormittag an. Der Vorfall zeigt erneut: Der Funke internationaler Konflikte ist längst auf deutschem Boden angekommen.