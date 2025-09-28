Nix Blau – NRW bleibt blöd!

Redaktion

In Dortmund jubelt die CDU über ihren Sieg, während die AfD laut t-online leer ausgegangen ist. Ministerpräsident Hendrik Wüst wird von den Medien als großer Gewinner gefeiert, der angeblich ein Signal für den Bund setzt. Statt nüchterner Analyse gibt es einseitige Berichterstattung: Union hochgejubelt, AfD niedergeschrieben.

