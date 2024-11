Noch immer scheitern fast zwei von drei geplanten Abschiebungen: BSW-Chefin Sahra Wagenknecht wirft Kanzler Scholz „Wortbruch“ vor

Aktuell kämen Jahr für Jahr fast zehnmal so viele nicht-schutzbedürftige Menschen nach Deutschland, wie ausreisepflichtige Personen tatsächlich abgeschoben würden, so Wagenknecht weiter. „Dieses Missverhältnis ist der Inbegriff der unkontrollierten Migration, die viele Probleme in unserem Land – von Wohnungsmangel bis zu überforderten Schulen – immer weiter verschärft.“

