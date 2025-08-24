Österreichs Wirtschaft vor dem Abgrund!

Die Ratingagentur Moody’s hat Österreichs Kreditausblick auf „negativ“ gesenkt – ein vernichtendes Urteil für die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel! FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz rechnet knallhart ab:

Während Stocker, Babler und Meinl-Reisinger in ihren Polstersesseln kleben, zahlen Bürger, Steuerzahler und Unternehmer die Zeche für das Versagen dieser Regierung. Höhere Zinsen treiben Kreditkosten für Familien und Betriebe in die Höhe, Investitionen werden gedrosselt, und Österreich rutscht wirtschaftlich auf die Intensivstation. Die FPÖ hatte vor Monaten vor dem drohenden EU-Defizitverfahren und seinen Folgen gewarnt – ignoriert von einer Ampel, die nur ihre Posten sichert.

Statt Stabilität liefert diese Regierung Rekordteuerung, Steuerlast und ein internationales Warnsignal, das Investoren vertreibt. Die Lösung? Neuwahlen und eine freiheitliche Wende mit Herbert Kickl, bevor dieses Regierungsdesaster Österreich endgültig in den Ruin stürzt!