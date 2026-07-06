Großeinsatz in Offenburg: Zwei Tote nach Schüssen

In Offenburg läuft seit Montagmorgen ein größerer Polizeieinsatz. Laut Polizeipräsidium Offenburg sollen Zeugen in der Händelstraße die Abgabe mehrerer Schüsse gemeldet haben.

Nach mehreren Notrufen gegen 8 Uhr fuhren mehrere Streifen des Polizeireviers Offenburg die Örtlichkeit an. Vor Ort fanden die Beamten nach Polizeiangaben eine „leblose männliche Person“ sowie eine schwerstverletzte „weibliche Person.“ Es wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet; Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Frau weiter. Die Frau ist inzwischen in der Klinik verstorben.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Nach aktuellem Stand besteht laut Polizei keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Bereich wurde abgesperrt, zudem richtete die Polizei von der Mozartstraße kommend in der Händelstraße eine Pressesammelstelle ein.

Gesicherte Angaben zu Hintergründen oder Tatablauf liegen bislang nicht vor. Den Rest kann man sich denken.