Offenburg: Syrer-Gruppe eskaliert am Gifizsee – 18-Jähriger mit Flasche ins Gesicht gestochen

Wie das Polizeipräsidium Offenburg in einer Nachtragsmeldung mitteilt, ist eine Auseinandersetzung am Gifizsee in den frühen Dienstagmorgenstunden massiv eskaliert.

Nach den bisherigen Ermittlungen trafen dort zwei Gruppen mit jeweils drei Personen aufeinander. In der ursprünglichen Meldung hieß es, dass die Beteiligten zum Großteil aus Syrien stammten und miteinander bekannt gewesen seien.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der festgenommenen 19-jährigen Tatverdächtigen eine Bierflasche zerbrochen und damit seinem 18-jährigen Gegenüber mehrfach ins Gesicht gestochen haben.

Der 18-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen im Mundbereich und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ein weiterer 20-Jähriger aus der Gruppe des Verletzten wurde später im Bereich der Platanenallee mit leichten Schnitt- und Schürfwunden festgestellt.

Nach Angaben des 20-Jährigen und einer Zeugin soll der Täter während der Tat geäußert haben, sein Opfer töten zu wollen. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags.

Im Zuge der Fahndung erfuhren die Ermittler, dass die mutmaßlichen Täter mit einem Mietwagen in Richtung Lahr unterwegs waren. In Friesenheim stoppte eine Lahrer Polizeistreife das Fahrzeug. Zwei 19-jährige Tatverdächtige wurden festgenommen; einer musste mit Schnittwunden an der Hand in ein Klinikum gebracht werden.

Wieder eine nächtliche Gruppenauseinandersetzung, wieder ein schwer verletzter junger Mann, wieder Ermittlungen wegen versuchten Totschlags. Die nüchterne Polizeisprache kann kaum kaschieren, wie roh solche Konflikte inzwischen ausgetragen werden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg via Presseportal/news aktuell

Anmerkung: Die Angaben zu Herkunft und Tatablauf beruhen auf der verlinkten Polizeimeldung und der darin enthaltenen Ursprungsmeldung.