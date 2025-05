Pflege-Horror in Bochum: 92-Jährige offenbar brutal misshandelt – Mordkommission ermittelt

In einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Bochum wird ein schockierender Fall von mutmaßlicher Gewalt gegen eine hilflose Seniorin öffentlich: Eine 92-jährige Frau wurde offenbar von ihrer 60-jährigen Pflegekraft schwer verletzt – unter anderem, indem man sie eine Treppe hinabstieß und ihr mit einem Schuh ins Gesicht schlug.

Die grausamen Szenen sollen sich am 21. Mai im Bochumer Stadtteil Werne, in der Straße Stemmannsfeld, abgespielt haben. Am Folgetag wurde die schwer verletzte Rentnerin in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen werden musste.

Die Tatverdächtige – die laut Polizei erst seit Kurzem mit der Seniorin unter einem Dach lebt – wurde noch am selben Tag festgenommen. Die Ermittler sprechen von „multiplen Verletzungen“ und haben eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft eingerichtet. Über das Motiv schweigt man bislang.