Polizeieinsätze in Asylunterkünften steigen rasant an

Der AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Winhart hat sich in einer Anfrage an die Staatsregierung über die Anzahl von Polizeieinsätzen in Asyl- und Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Rosenheim erkundigt. Dabei kam es zu einem überraschenden Ergebnis: Die Polizeieinsätze in Asyl- und Flüchtlingsunterkünften sind in den ersten Monaten des Jahres 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 rasant angestiegen. Alleine in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 lag die Zahl der Polizeieinsätze in Asylunterkünften im Landkreis Rosenheim bei rund der Hälfte der Zahl des gesamten Jahres 2024. Dabei ist zu beachten, dass es auch wie in Wasserburg am Inn Besserungen gab. Bedauerlich sind allerdings die Anstiege in den Unterkünften in den Gemeinden Bruckmühl, Raubling, Halfing, Aschau i.Ch. sowie in den Städten Bad Aibling und Kolbermoor.

Hierzu nicht Andreas Winhart wie folgt Stellung:

„Offensichtlich nimmt vor allen in größeren Unterkünften die Zahl der Polizeieinsätze zu. Besonders belastet ist der westliche Landkreis, insbesondere damit die Polizeiinspektion in Bad Aibling. Mit der Massenunterkunft in Bad Aibling und der Sammelunterkunft Turnhalle in Bruckmühl traf es diese beiden Orte besonders. Ebenso passt ins Bild, dass Raubling mit der dortigen Belegung der Gymnasium-Turnhalle die gleiche Entwicklung aufzeigt. Die Strategie von Landrat Otto Lederer auf Große Massenunterkünfte zu setzten, wie sie dieser Tage in Rott am Inn, Stephanskirchen, Kolbermoor und Feldkirchen-Westerham geplant sind, ist klar gescheitert!

Man muss der Polizei dankbar sein, dass sie die Herausforderungen von Landrat Lederers Massenunterkünfte derart gut bewältigt. Der Fehler sitzt klar im Landratsamt mit der Strategie in Gewerbegebieten Asyl-Massenunterkünfte mit gemischten Nationen und Kulturkreisen zu installieren – wie üblich gegen die Bedenken der Bevölkerung.“