Regenbogenflagge aus Kirche gerissen – Staatsschutz ermittelt wegen Hitlergruß!

In Viersen ist es am Samstag, dem 26. Juli, zu einem Vorfall gekommen, der nun den Staatsschutz auf den Plan ruft. Wie die Polizei Mönchengladbach berichtet, wurde an der Hauptstraße eine Regenbogenflagge aus dem Fenster einer evangelischen Kirche gestohlen – und das ist nicht alles: Mindestens ein Tatverdächtiger soll sogar den Hitlergruß gezeigt haben.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach der jungen Männergruppe im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren. Einen 20-jährigen Viersener konnten die Beamten schließlich kontrollieren und dem Tatgeschehen zuordnen. Die gestohlene Regenbogenfahne tauchte wenig später beschädigt in der Nähe wieder auf.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Es geht nicht nur um Diebstahl, sondern auch um mögliche verfassungsfeindliche Gesten mitten im Stadtzentrum. Die Polizei ermittelt weiter.