Rüsselsheim: 16-Jähriger mit Messer verletzt

in

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher geriet am Samstagabend, kurz nach 18.00 Uhr, am Marktplatz mit einem Unbekannten aneinander. Zuvor soll es aus bislang unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der Jugendliche von seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer im Bereich des Rückens verletzt. Er musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Angreifer flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er ist 19 bis 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Der Mann war mit schwarzer Bomberjacke mit grünem Emblem auf dem Ärmel und Bluejeans bekleidet. Nach Angaben des 16-Jährigen hatte er ein südländisches Erscheinungsbild.

Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer: 06142/6960).