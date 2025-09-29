+++ Sabotage in Koblenz – Unbekannte flexen Hochspannungskabel an +++

Koblenz wird zum Schauplatz einer brandgefährlichen Attacke auf die Bahninfrastruktur: In der Nacht zum 1. September drangen Unbekannte an der Strecke Neuwied – Koblenz in einen Kabelschacht ein und setzten die Flex an ein fünf Zentimeter dickes Hochspannungskabel. Es kam zu einem Kurzschluss mit Stichflamme und Kabelbrand – wie die Bundespolizei Trier mitteilt, allerdings ohne Folgen für den Bahnverkehr, da eine automatische Ersatzspeisung griff. Laut (ots) liegt die Tat in unmittelbarer Nähe zum „Kinopolis“ in Koblenz-Lützel.

Die Täter könnten dabei selbst schwer verletzt worden sein. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 melden.