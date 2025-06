Schächten in der Garage: Polizei stoppt brutale Schlachtung in Blaustein

Zeugenalarm nach Tiertransport im Kofferraum – Ein 38-jähriger Mann hat am Mittwochabend in seiner Garage in Blaustein ein lebendes Schaf ohne Betäubung geschlachtet. Die Szene erinnerte eher an einen Horrorfilm als an zivilisierte Tierhaltung: Gegen 18.45 Uhr zerrten mehrere Personen das Tier aus dem Kofferraum und verschwanden damit in der Garage. Aufmerksame Zeugen informierten sofort die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, war es für das Tier bereits zu spät. Während der 38-Jährige keinerlei Einsicht zeigte, versuchte er zusammen mit seiner 41-jährigen Frau hektisch, die blutigen Spuren zu beseitigen. Die Abteilung Gewerbe- und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Brisant: Das Tier soll von einem Viehhändler aus Münsingen stammen – ob dieser wusste, was dem Schaf bevorstand, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0731/188-3812 – denn hier geht es nicht nur um einen Verstoß, sondern um das grundsätzliche Verständnis von Recht, Ordnung und Mitgefühl in unserer Gesellschaft.