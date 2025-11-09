Skandalöser Frauenschänder im Damen-Umkleideraum: Trans-Person prügelt Ex-Frau brutal zusammen – und klaut dann ihren Namen!

In einem exklusiven Bericht der New York Post wird enthüllt, wie der Transgender-Aktivist Alexis Black, früher bekannt als Kyle Grant Freeman, in einem Beverly-Hills-Gym Frauen belästigt und seinen Penis entblößt haben soll – und das alles, während er eine kriminelle Vergangenheit als Frauenschläger mit sich herumschleppt. Die Sängerin Tish Hyman, die den Vorfall filmte und viral machte, wurde prompt aus dem Gym geworfen, weil sie sich wehrte. Black, der seine Ex-Frau Alexis Freeman 2022 so brutal verprügelte, dass sie einen komplizierten Kieferbruch erlitt und operiert werden musste, stahl nicht nur ihre Freiheit durch Gewalt, sondern eignete sich später dreist ihren Vornamen an. Er wurde zu einem Jahr Haft verurteilt, durfte aber die Zeit in Untersuchungshaft anrechnen lassen – und schon war er wieder frei. Kaum draußen, darf dieser Gewalttäter in Damen-Umkleiden herumspazieren. Das ist der pure Wahnsinn der woken Inklusions-Ideologie, die echte Frauen schutzlos opfert!

Hier zeigt sich wieder der perfide Plan der Gender-Lobby: Gewalttäter wie Black, mit Vorstrafen wegen häuslicher Gewalt, Drogenhandel und Widerstand gegen die Staatsgewalt, werden als „Opfer“ hingestellt und dürfen in den intimsten Räumen von Frauen eindringen. Black jammert gegenüber TMZ, er fühle sich diskriminiert, wenn er nicht in Damenumkleiden dürfe – dabei terrorisiert er echte Frauen, die sich wehren, und wird von der Gym-Leitung auch noch geschützt. Kommentare auf Instagram zerreißen ihn zu Recht: „Pretty creepy using your ex-wife’s first name“ oder „Stop invading women’s spaces“. Während Hyman ihre Mitgliedschaft verliert, feiert die Trans-Lobby diesen Skandal als „Fortschritt“. Wie lange lassen wir uns das noch gefallen? Frauenrechte werden systematisch zerstört, und Kriminelle wie Black lachen sich ins Fäustchen – auf Kosten der Sicherheit aller Frauen!