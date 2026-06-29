Stuttgart: 16-Jährige in Toilettenanlage vergewaltigt

Laut Polizeipräsidium Stuttgart sollen zwei unbekannte Männer in der Nacht zum Samstag, 27. Juni 2026, eine 16-Jährige in einer Toilettenanlage am Charlottenplatz vergewaltigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Jugendliche befand sich nach Polizeiangaben zuvor auf einer Feier am Akademiegarten. Zwischen 1 und 2 Uhr sei sie in Richtung Charlottenplatz gegangen, als ihr zwei Männer folgten. Beim Versuch davonzurennen, sei sie gestürzt. Die Männer hätten auf sie eingeschlagen und sie anschließend in der Toilettenanlage vergewaltigt.

Die Polizei beschreibt die Tatverdächtigen als etwa 25 bis 30 Jahre alt. Einer sei rund 1,80 bis 1,90 Meter groß, habe dunkle lockige Haare, einen Bart, ein weißes T-Shirt und eine lange Jeans getragen. Der zweite sei etwa 1,70 Meter groß, dünn, mit dunklen Haaren, einer tätowierten Wade, Gucci-Schildmütze, blauem T-Shirt und kurzer Jeans. Beide Männer hätten laut Polizei eine dunkle Hautfarbe.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter +49 711 8990 5778 entgegen. Die Polizei verweist Betroffene von Gewalt außerdem auf die Gewaltambulanz am Klinikum Stuttgart, wo Verletzungen vertraulich und gerichtsverwertbar dokumentiert werden können.