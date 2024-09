Tausende österreichische Kühe verschwunden – Sie sollten Milchkuh-Herden in Algerien bilden

Bereits Anfang des Jahres deckte The Marker auf , dass tausende trächtige Kühe aus Österreich unter dem Vorwand des „Herdenaufbaus“ nach Algerien exportiert wurden – ohne Nachweise über ihren Verbleib. Das Gesundheitsministerium bestätigt: Es existieren keinerlei Aufzeichnungen darüber, was wirklich mit den Tieren passiert ist.

